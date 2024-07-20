بعد إعلان الأهلي.. عدلان يفجر أزمة برغبته في الانتقال إلى الزمالك (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد عدلان، لاعب فريق طلائع الجيش لكرة اليد، عن أنه يرغب في اللعب لصفوف نادي الزمالك، على الرغم من إعلان الأهلي ضمه منذ أيام قليلة ماضية.

وتحدث عدلان في فيديو قصير أنه بناءً، على رغبته الأولى والأخيرة فإنه يرغب في اللعب لصفوف نادي الزمالك، وأنه حلم وشرف كبير له.

فيديو.. عدلان يفصح عن رغبته في اللعب للزمالك

وتسيطر حالة من الجدل حول مدي قانونية انتقال عدلان للأهلي، خاصة وأن المارد الأحمر قد أكد على أنه أتفق مع طلائع الجيش بشأن انتقال اللاعب.

ومن المتوقع أن تشهد حالة من الصراع بين الزمالك والأهلي خلال الفترة القليلة المقبلة بشأن محمد عدلان، خاصة وأن اللاعب كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للقلعة الحمراء.