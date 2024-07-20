صدام منتظر بين الأهلي والزمالك بعد أزمة "عدلان"

ياسر رشاد - القاهرة - وقع محمد عدلان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي طلائع الجيش، على عقود انتقاله لنادي الزمالك، على الرغم من اتفاق الأهلي وإعلانه عن انضمام اللاعب.

وسادت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما ظهر اللاعب في فيديو قصير يُعلن من خلاله رغبته في الانتقال لنادي الزمالك، حيث أكد أن رغبته الأولى والأخيرة هي الانتقال للفارس الأبيض.

توقيع عدلان على عقود الزمالك

ومن المنتظر حدوث صدام قوي بين الأهلي والزمالك، لاسيما وأن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أعلن منذ أيام قليلة تعاقد القلعة الحمراء مع محمد علان لتدعيم صفوف فريق اليد. (تفاصيل)

وكانت تقارير قد أكدت على أن اللاعب أبلغ إدارة الأهلي بتوقيع العقود الإثنين المقبل من أجل حضور والده، على الرغم من مطالبات مسؤولي الأحمر بإنهاء الأمر خلال الأيام الماضية.

ويحاول مجلس إدارة النادي الأهلي التواصل مع والد اللاعب، لكنه أغلق هاتفه ولم ينجحوا في الوصول إليه حتى هذه اللحظة.