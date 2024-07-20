غُنيم لـ الخليج 365: "من أتخذ قرار إيقاف رمضان صبحي لابد أن يُحاسب"

ياسر رشاد - القاهرة - تسيطر حالة من الجدل خلال الفترة الحالية بعد الأزمات العديدة التي تمر بها الكرة المصرية، والتي كانت اَخرها إيقاف رمضان صبحي، قبل أن تتم تبرأته بظهور نتيجة عينته سلبية.

وكان رمضان صبحي قد تعرض للإيقاف لمدة تتجاوز الـ 100 يومًا، وذلك بعدما قامت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بتوصية اتحاد الكرة بضرورة إيقاف اللاعب.

وكشف أسامة غُنيم، الرئيس التنفيدي السابق لمنظمة مكافحة المنشطات المصرية، في تصريحات خاصة لجريدة "الخليج 365"، عن أنه لابد من محاسبة من تسبب في اتخاذ قرار بإيقاف رمضان صبحي لمدة تتجاوز الـ 100 يوم.

وعلق غُنيم على من سيتم محاسبته بعد الإيقاف الذي تعرض له رمضان صبحي على الرغم من صحة موقف الأخير، فقال: "من أتخذ القرار هو المفترض يتم محاسبته، وعندما كنت رئيسًا لمكافحة المنشطات المصرية لم يحدث أن أوقفت لاعبًا بدون ظهور عينة، فكنت أستند لأن تكون العينة إيجابية ومن ثم أوقف اللاعب".

بينما تحدث عن مدى قانونية إيقاف رمضان صبحي، حيث قال: "أيًا يكن سواء إيقاف اللاعب قانونيًا أم لا لابد من إخطار المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات والاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا)".