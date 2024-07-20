رئيس اتحاد جدة يؤكد رحيل أحمد حجازي.. ويوافق على طريقة تكريمه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى لؤي مشعبي، رئيس شركة نادي اتحاد جدة موافقته على تكريم المحترف المصري بصفوف فريقه أحمد حجازي بعد تأكد رحيله عن النادي.

وردّ مشعبي، على طلب أحد حسابات مشجعي ناديه بضرورة تكريم الثنائي حجازي والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، برمز تأكيدي.

المشجع كان قد كتب عبر حسابه بمنصة إكس: "الوداع والتكريم اللي حصلوا عليه غروهي و رومارينهو يجب يتكرر مع حجازي وحمدالله ويستحقوه، شوفوا المكان المناسب سواء ملعب النادي أو صالة الألعاب المختلفة بالنادي أو صالة الجوهرة وتكون خلال الأيام المقبلة بحضور الجمهور و الكورفا".

وكان أحمد حجازي قد انضم لصفوف الاتحاد في موسم 20/21 على سبيل الإعارة من وست بروميتش الإنجليزي قبل أن يتم شراء عقده بصورة رسمية.

اللاعب صاحب الـ 33 عاماً شارك بقميص الاتحاد في 101 مباراة سجل خلالها 12 هدفاً وصنع هدفين.

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