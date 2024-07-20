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صدام إسبانيا.. مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستعد منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب كل من، إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزبكستان.

مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي

مصر ضد جمهورية الدومينيكان - 24 يوليو - 6 مساء

مصر ضد أوزبكستان - 27 يوليو - 6 مساء

مصر ضد إسبانيا - 30 يوليو - 4 مساء.

مجموعات أولمبياد باريس 2024 لكرة القدم

المجموعة الأولى: فرنسا المضيفة، الولايات المتحدة، غينيا، نيوزيلندا.

‬المجموعة الثانية: الأرجنتين، المغرب، العراق، أوكرانيا.

المجموعة الثالثة: أوزبكستان، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان.

المجموعة الرابعة: اليابان، باراغواي، مالي، إسرائيل.

وتبدأ مباريات مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 يوم الأربعاء المقبل، حتى 9 أغسطس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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