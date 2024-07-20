"المركز الرابع مرتين وهزيمة كبيرة".. تاريخ مشاركات منتخب مصر في منافسات كرة القدم بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد منتخب مصر تحت 23 عاماً بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، لخوض منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

وتنطلق منافسات أولمبياد باريس 2024 بداية من 24 يوليو الجاري، وتستمر حتى يوم 10 أغسطس المقبل.

ويحفل تاريخ المنتخب المصري بالعديد من المشاركات في الأولمبياد، حيث سبق أن شارك المنتخب في 12 مناسبة من قبل في الأولمبياد.

كانت أول مشاركة للمنتخب المصري في الأولمبياد في نسخة البطولة عام 1920 في أولمبيا أنتويرب، وودع المنتخب المسابقة حينها من الدور الأول، بعد خسارة مباراته الوحيدة.

وأفضل مركز تمكن المنتخب من الحصول عليه في الأولمبياد، كان الحصول على المركز الرابع في مناسبتين، المرة الأولى في أولمبياد أمستردام 1928، والثانية في طوكيو 1964.

وخاض المنتخب المصري طوال تاريخ مشاركاته في الأولمبياد 35 مباراة، تمكن خلالهم من الفوز في 10 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 20 مباراة.

وأحرز لاعبو منتخب مصر في منافسات كرة القدم بالأولمبياد 64 هدفاً، وتلقت شباكهم 87 هدفاً.

ويعد نجم الترسانة السابق مصطفى رياض هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر في الأولمبياد، برصيد 8 أهداف.

وسجلت مشاركة المنتخب المصري في أولمبياد أمستردام عام 1928، أكبر هزيمة في تاريخ مشاركات المنتخب بالبطولة، عندما تلقى الهزيمة بنتيجة 11-3 من منتخب إيطاليا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وجاء تاريخ مشاركات منتخب مصر في الأولمبياد كالتالي:

1- أنتويرب 1920.. الخروج من الدور الأول.

2- باريس 1924.. الخروج من الدور ربع النهائي.

3- أمستردام 1928.. الحصول على المركز الرابع.

4- برلين 1936.. الخروج من الدور الأول.

5- لندن 1948.. الخروج من الدور الأول.

6- هيلسنكي 1952.. الخروج من الدور الأول.

7- روما 1960.. الدور الأول.

8- طوكيو 1964.. الحصول على المركز الرابع.

9- لوس أنجلوس 1984.. الخروج من الدور ربع النهائي.

10- برشلونة 1992.. الخروج من الدور الأول.

11- لندن 2012.. الخروج من الدور ربع النهائي.

12- طوكيو 2021.. الخروج من الدور ربع النهائي.