شريف إكرامي قابل الوزير.. الخليج 365 يكشف تفاصيل رفع الإيقاف عن رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات رفع الإيقاف عن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وجاء ذلك القرار بعد إيقاف رمضان صبحي بعد ثبوت إيجابية العينة التي أثبتت تعاطيه مادة محظورة.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" تفاصيل رفع الإيقاف عن رمضان صبحي.

وأوضح المصدر أن رمضان صبحي استعان بشريف إكرامي في بداية أزمة إيقافه، وقد قابلا وزير الرياضة وشرح له إكرامي كل ما حدث وما هي الأسباب التي أدت إلى إيقاف اللاعب ودافع عن رمضان صبحي.

وأكد المصدر أن إكرامي ومحامي اللاعب حضرا جلستا الاستماع في اللجنة المنظمة لمكافحة المنشطات ودافعا عن رمضان حتى صدر قرار البراءة.

وأردف المصدر: "رمضان صبحي كان يتدرب يوميا في نادي بيراميدز وتم تخصيص معد بدني له من النادي للحفاظ على لياقته".

وواصل: "اللاعب كان حريصا على حضور التدريبات المنفردة وكان يؤدي تدريبات في الجيم والمدرب الكرواتي كان يتسلم تقرير عنه أسبوعيا من المعد البدني".

وأتم المصدر: "اللاعب كان حزينا من قرار إيقافه، لكن في نفس الوقت كان واثقا من براءته من خلال حديثه مع زملائه ومسؤولي النادي".

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