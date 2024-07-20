بعد سحب برونزية محمد إيهاب.. بيان عاجل من الاتحاد المصري لرفع الأثقال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أصدر الاتحاد المصري لرفع الأثقال بيانا عاجلا بشأن سحب الميدالية البرونزية من المصري محمد إيهاب.

وأوضح الاتحاد المصري أن سبب سحب الميدالية هو إيجابية عينة المنشطات بعد 8 سنوات (وفقا للبريد الوارد من وكالة الاختبارات الدولية).

وجاء نص بيان الاتحاد كالتالي:ايماءا إلى البريد الألكتروني الوارد للاتحاد أمس الجمعة، وما تم نشره على الموقع الرسمي لوكالة الاختبارات الدولية (ITA) بشان ايجابية عينة البطل الأولمبي / محمد ايهاب يوسف بدورة الألعاب الأولمبية ريو 2014 والتي تم أخذها قبل المنافسات بمدة أربعة أيام داخل القرية الأولمبية".

وأضاف: "وما يترتب على ذلك من آثار (سحب الميدالية وإيقاف اللاعب حال ثبوت المخالفة وحيث أن اللاعب كان دائما مسجل بنظام ADAMS ويخضع للتحاليل بصورة مستمرة من قبل منظمات مكافحة المنشطات المحلية والدولية قبل الدورة بأكثر من عامين وحتى اعتزاله عام 2022".

وتابع: "فإن الاتحاد المصرى لرفع الأثقال لن يتوانى فى الدفاع عن البطل الأولمبي ومكتسبات الشعب المصرى فالاتحاد المصرى لرفع الاثقال يعتز بأبطاله ويحافظ على حقوقهم وسوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق اللاعب وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن حق اللاعب والدولة امام كافة الهيئات الرياضية الدولية".

وأتم الاتحاد بيانه: "قرر مجلس ادارة الاتحاد المصرى لرفع الأثقال باجتماعه الطارئ اليوم إحالة الموضوع الى اللجنة الدائمة لمتابعة الموقف الفني والقانوني لقضايا المنشطات المشكلة من قبل الاتحاد المتابعة كافة الإجراءات المطلوبة حيال هذا الموضوع".

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