أعلن عنه الأهلي ورغبته الزمالك.. شيكابالا ينشر مقطع فيديو عن محمد عدلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر لاعب الزمالك، شيكابالا، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك"، للاعب طلائع الجيش لكرة اليد محمد عدلان، وهو يبدي رغبته بالانتقال إلى الزمالك.

وكان قد أعلن النادي الأهلي يوم 17 يوليو 2024، التعاقد مع محمد عدلان لتدعيم شباب 2006 لكرة اليد.

وأكد مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، العوضي، أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع عدلان مواليد 2006 قادما من طلائع الجيش، استعدادًا للموسم الجديد، في ظل المنافسة على البطولات المحلية.

وأشاد العوضي بموهبة اللاعب، مؤكدًا أنه صاحب قدرات فنية عالية و يعد إضافة كبيرة للفريق.

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