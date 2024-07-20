"صلاح وأبو تريكة بالقائمة"..تعرف على تاريخ منتخب مصر التهديفي في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد منتخب مصر تحت 23 عاماً بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، لخوض منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر انطلاق منافسات أولمبياد باريس 2024 بداية من 24 يوليو الجاري، وتستمر حتى يوم 10 أغسطس المقبل.

ويملك منتخب مصر تاريخاً حافلاً في منافسات كرة القدم بالأولمبياد، حيث خاض المنتخب في الأولمبياد 35 مباراة طوال تاريخه، أحرز خلالهم 64 هدفاً.

ويعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب المصري، في منافسات كرة القدم بالأولمبياد.

ويعد نجم الترسانة السابق مصطفى رياض هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر في الأولمبياد، برصيد 8 أهداف.

ويأتي في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب في الأولمبياد الثلاثي محمود مختار التتش، علي رياض والسيد الضظوي، برصيد أربعة أهداف لكلاً منهم.

ويتقاسم الثلاثي رأفت عطية ورفعت الفناجيلي ومحمد صلاح المركز الثالث بالقائمة، برصيد ثلاثة أهداف لكلاً منهم.

وأحرز هدفين للمنتخب المصري في الأولمبياد كلاً من "محمد أبو تريكة، حسن علي علوبة، سيد أباظة، حسين حجازي، سيد حودة، سمير قطب، محمد بدوي، عماد سليمان وهادي خشبة".

وسجل هدف للمنتخب في الأولمبياد كلا من "إبراهيم يكن، جمال الزبير، علي الحسني، عبد الكريم صقر، محمد الجندي، شريف الفار، أحمد مكاوي، محمد شاهين، شحتة، كمال عتمان، محمود حسن، محمود الخطيب، مجدى عبد الغنى، خالد جاد الله، محمد يوسف، إبراهيم المصري، مروان محسن، أحمد ياسر ريان وعمار حمدي".

والجدير بالذكر أن نجم الأهلي الراحل حسن علوبة، هو صاحب أول هدف في تاريخ مشاركات منتخب مصر بالأولمبياد، في مرمى المنتخب الإيطالي في دورة أنتويرب 1920، في مباراة انتهت بهدفين لهدف لصالح المنتخب الإيطالي.

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