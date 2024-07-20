شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين طلائع الجيش وفاركو فى الشوط الأول بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر السبت، 20 يوليو 2024 06:21 م

انتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش أمام فاركو بالتعادل السلبي، والتي تجمعهما باستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: حراسة المرمى: عمر رضوان. الدفاع: يسري وحيد – علي حمدي – محمد سمير – محمد دياب. الوسط: أحمد زولا – فريد شوقي – محمد هاني – كريم طارق – عبدالرحمن شيكا. الهجوم: جودوين شيكا. وعلى مقاعد بدلاء طلائع الجيش: محمد شعبان – أحمد الشيخ – إسلام محارب – السيد أبو آمنة – عمر السعيد – مصطفى الخواجة – موسى دياوارا – أحمد سمير – عمرو طارق. بينما جاء تشكيل فاركو كالتالي: حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا الدفاع: أحمد جمال – عمرو ناصر – ياسين السيد – أحمد عوض. الوسط: محمود جهاد – محمود عماد – محمد فخري – جابر كامل. الهجوم: شكري نجيب – سيف تيري. وعلى مقاعد بدلاء فاركو: محمد نديم – رامي صبري – عمرو جمال – وليد علي – أحمد فؤاد – أحمد شريف – عزمي غوما – محمد عز – مصطفى حمادة.

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