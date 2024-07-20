شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عبد الفتاح وكريم فؤاد لقيادة جبهتي الأهلي أمام بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يخطط مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي ، لعودة الثنائي خالد عبد الفتاح وكريم فؤاد للمشاركة أساسيين فى مباراة بيراميدز الاثنين المقبل بالدوري، وقيادة الجبهتين اليمنى واليسرى للفريق الأحمر فى تلك المواجهة المهمة.

وفضل مارسيل كولر إراحة عبد الفتاح وفؤاد من المشاركة في مباراة الألومنيوم بكأس مصر أمس، واحتفظ بهما على دكة البدلاء، قبل أن يدفع بكريم فؤاد في الشوط الثاني من عمر المباراة، بينما شارك محمد هاني وعمر كمال في قيادة الجبهة اليمنى واليسرى.

ويحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على علاج العقم التهديفى الذى عانى منه لاعبو المارد الأحمر فى لقاء الألومنيوم بكأس مصر، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز فى الدوري.

وفشل لاعبو الأهلى فى الوصول لشباك فريق الألومنيوم فى دور الـ 32 لبطولة كأس مصر حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء، حينما تمكن محمد هانى من تسجيل هدف الفوز بشق الأنفس.

ويرغب كولر فى علاج هذه الظاهرة السلبية خوفاً من تكرارها فى لقاء بيراميدز المصيري على حسم بطولة الدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الاهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.