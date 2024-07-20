شكرا لقرائتكم خبر عن شوكت صابر يعلن ترشحه لعضوية اتحاد الطائرة فى الدورة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور شوكت صابر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ترشحه بالدورة القادمة 2024/2028، ضمن قائمة المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري.

ونشر شوكت صابر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك“: “بعد استخارتى لله عز وجل ورغبتي في الاستمرار فى خدمة الكرة الطائرة المصرية سوف أتقدم بالترشيح لعضوية الاتحاد المصري للكرة الطائرة بالدورة القادمة 2024/2028“.

وأضاف، “بإذن الله ضمن قائمة المهندس ياسر قمر رئيس مجلس إدارة الإتحاد الحالى وذلك إيماناً منا بمواصلة السعى لمزيد من التقدم والرقى للكرة الطائرة المصرية خلال الفترة القادمة إن شاء الله والله ولى التوفيق“.

وعلى الجانب الآخر، يواصل المنتخب المصري الأول للرجال للكرة الطائرة استعداداته قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.