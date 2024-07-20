شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي رئيس الوفد المصري فى نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي والان مع تفاصيل الخبر

التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، رئيس الوفد المصري الرسمي في نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، محمد محمود رئيس برلمان شباب مصر، لمناقشة فعاليات النسخة الأولي من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي.

ويُنظم نموذج المحاكاة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، تحت شعار «نحو تشاركية مجتمعية مستدامة»، بمشاركة 100 شاب وشابة من 15 دولة عربية، في الفترة من 21 لــ 27 يوليو الجاري.

وأكد الدكتور أشرف صبحي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أن الوزارة تسعي لتمكين الشباب فى كافة المجالات من خلال توسيع مشاركتهم وتعظيم مساهمتهم من أجل بناء كوادر شبابية مصرية وعربية قيادية ونقل خبرات عمل جامعة الدول العربية للشباب العربي ، وإعلان القاهرة لنموذج محاكاة برلمان الشباب العربي .