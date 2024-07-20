شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر الحكم فى قضية باتشيكو 31 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسئولو نادى الزمالك الحكم فى قضية البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض، المقرر له 31 يوليو الجاري، بعد فشل الوصول إلى حل مُرضٍ، يحصل من خلاله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى.

وحاول مسئولو نادى الزمالك التواصل مع باتشيكو خلال الفترة الماضية تجنباً لتعرض القلعة البيضاء لإيقاف جديد للقيد بعد المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، والتى تم رفع القيد فيها خلال الأيام الماضية ومساعدى البرتغالى فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق.

وكان مسئولو الزمالك يسعون للحصول على موافقة باتشيكو على تقسيط المبلغ، أو التنازل عن جزء منه، قبل الموعد الذى أعلنته المحكمة الدولية بتأجيل الحكم في القضية إلى يوم 31 يوليو المقبل.

وتقدم باتشيكو بشكوى ضد الزمالك فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته المتأخرة، والبالغة 450 ألف دولار، بعد رحيله عن الفريق عام 2021.

ورفض باتشيكو محاولات الزمالك لإقناعه بالموافقة على جدولة المديونية وحل تلك الأزمة قبل تأجيل القضية إلى يوم 31 يوليو، ليمنح الزمالك فرصة البحث عن حل في هذا الأمر.