شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: منظم مباراة كاظمة الكويتى والتليفونات غير معتمد وأقيمت بحكام متقاعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الوكيل الذى نظم مباراة الأزمة بين كاظمة الكويتى وتليفونات بنى سويف ليس معتمداً فى سجلات الاتحاد، بعدما تم الاستعلام عنه وعن شركة التسويق التى يمتلكها.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن المباراة أدارها طاقم تحكيم متقاعد غير تابع للجنة الحكام، لذا تم التأكيد على عدم السماح لأى فرق خارجية بإقامة مباريات فى مصر إلا بإذن مسبق تفاديا لحدوث مثل هذه المواقف.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا بشأن أزمة المباراة الودية التي تمت بين نادي كاظمة الكويتي ونادي تليفونات بني سويف، فى إطار معسكره التدريبي داخل مصر، والذي تنظمه إحدى الشركات الخاصة.

وجاء نص البيان كالتالى: تابع الاتحاد المصري عن كثب ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من

أخبار متعلقة بالمباراة الودية التي تمت بين نادي كاظمة الكويتي ونادي تليفونات بني سويف في إطار معسكره التدريبي داخل مصر والذي تنظمه احدى الشركات الخاصة و في ضوء البيان الذي أصدره نادي كاظمة الكويتي حيال هذا الامر يوضح الاتحاد المصري انه على الرغم من عدم التنسيق المسبق بين الجانب الكويتي و الاتحاد المصري لكره القدم إلا ان الاتحاد المصري سيقوم بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الكويتي لكره القدم لكشف كافة الملابسات المتعلقة بهذا الموضوع واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها ..

ويهيب الاتحاد المصري بكافه الاتحادات والأنديه الخارجيه التنسيق المسبق مع الاتحادالمصري لكره القدم عند اقامة أي معسكرات تدريبية أو مباريات ودية داخل جمهورية مصر العربية وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم مع التأكيد على أنه لن يسمح بإقامة أي مباريات ودية لكافة الفرق الخارجية دون الحصول على إذن مسبق من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم..