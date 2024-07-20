شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم صراع "الشناوى - شوبير" فى حراسة مرمى الأهلى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلى، الصراع الدائر بين محمد الشناوى ومصطفى شوبير لحماية مرمى الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد تألق شوبير بشكل لافت خلال فترة إصابة الشناوى، حيث كان أحد أهم أسباب فوز الأهلى بالأميرة الأفريقية الأخيرة على حساب الترجى التونسى.

ويفضل كولر الاعتماد على محمد الشناوى كحارس أساسى خلال الفترة المقبلة، نظرا لخبراته الكبيرة ودوره فى تحقيق الأهلى للألقاب المحلية والقارية على مدار 8 سنوات متتالية.

ورغم بعض الأخطاء التي ارتكبها الشناوى مؤخراً فى حراسة عرين الأهلى، وعدم استعادته مستواه المعروف عنه بعد الإصابة، إلا أن كولر يتمسك باستمراره أساسيا خلال الفترة الحالية.

وتحدث كولر عقب مباراة الألومنيوم الأخيرة فى كأس مصر عن الأقرب لحراسة مرمى الأهلي في مباراة بيراميدز القادمة، وقال، "تحدثنا مع الحراس منذ فترة وهناك اتفاق مسبق من سيلعب المباراة القادمة، وهم يعرفون من سيحرس العرين في مباراة بيراميدز، وهو ما سنكشف عنه يوم المباراة، واللاعبون يرغبون المشاركة كل مباراة وفي المباراة الواحدة يلعبون 95 دقيقة، وأختار من يناسب طريقتنا واللاعب الأجهز ومن يجتهد هو من ندفع به، وفي النهاية نأخذ القرار الذي يصب في صالح الفريق واللاعب، وقد يكون اللاعبين غير سعداء بفكرة التدوير ولكن أنا من أتخذ القرار وعلى الجميع تقبله".

ويستعيد فريق الأهلى، بقيادة وإم السويسري مارسيل كولر، جهود 4 لاعبين هم محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وإمام عاشور فى مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري المصري. وغاب رباعى الأهلى فى لقاء الألومنيوم بكأس مصر بسبب رغبة مارسيل كولر فى منحهم قسطاً من الراحة بسبب توالى المباريات.

ويعيد كولر رباعى الأهلى للتشكيل الاساسى أملا فى حصد انتصار جديد على بيراميدز لضمان الحفاظ على اللقب المحلى.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الاهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الألومنيوم بكأس مصر والتى فاز بها بهدف دون رد ليصعد لدور الستة عشر بالبطولة لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.