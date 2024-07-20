شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم نتيجة مباراة طلائع الجيش وفاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

اكتفى فريق طلائع الجيش بالتعادل السلبي مع فاركو في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتلقى عمر السعيد البطاقة الحمراء في الدقيقة 90 من عمر المباراة، بسبب الخشونة مع جابر كامل لاعب بيراميدز، ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويغادر الملعب.

بهذا التعادل وصل الطلائع للنقطة 36 في المركز الحادي عشر فيما ارتفع رصيد فاركو إلى 30 نقطة في المركز الـ15 من عمر المسابقة.

جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

الدفاع: يسري وحيد – علي حمدي – محمد سمير – محمد دياب.

الوسط: أحمد زولا – فريد شوقي – محمد هاني – كريم طارق – عبدالرحمن شيكا.

الهجوم: جودوين شيكا.

وعلى مقاعد بدلاء طلائع الجيش: محمد شعبان – أحمد الشيخ – إسلام محارب – السيد أبو آمنة – عمر السعيد – مصطفى الخواجة – موسى دياوارا – أحمد سمير – عمرو طارق.

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: أحمد جمال – عمرو ناصر – ياسين السيد – أحمد عوض.

الوسط: محمود جهاد – محمود عماد – محمد فخري – جابر كامل.

الهجوم: شكري نجيب – سيف تيري.

وعلى مقاعد بدلاء فاركو: محمد نديم – رامي صبري – عمرو جمال – وليد علي – أحمد فؤاد – أحمد شريف – عزمي غوما – محمد عز – مصطفى حمادة.