اتحاد رفع الأثقال يعلق على سحب برونزية ريو دي جانيرو من محمد إيهاب

ياسر رشاد - القاهرة - علق الاتحاد المصري لرفع الأثقال في بيان عاجل على سحب الميدالية البرونزية من اللاعب محمد إيهاب، بعد ثبوت إيجابية العينة التي تم أخذها قبل دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 2014.

وأصدر الاتحاد المصري لرفع الأثقال بيانًا عاجلًا، جاء كالتالي: "ايماءا إلى البريد الألكتروني الوارد للاتحاد أمس الجمعة، وما تم نشره على الموقع الرسمي لوكالة الاختبارات الدولية (ITA) بشان ايجابية عينة البطل الأولمبي / محمد ايهاب يوسف بدورة الألعاب الأولمبية ريو 2014 والتي تم أخذها قبل المنافسات بمدة أربعة أيام داخل القرية الأولمبية".

وأكمل: "وما يترتب على ذلك من آثار (سحب الميدالية وإيقاف اللاعب حال ثبوت المخالفة وحيث أن اللاعب كان دائما مسجل بنظام ADAMS ويخضع للتحاليل بصورة مستمرة من قبل منظمات مكافحة المنشطات المحلية والدولية قبل الدورة بأكثر من عامين وحتى اعتزاله عام 2022".

وأضاف: "فإن الاتحاد المصرى لرفع الأثقال لن يتوانى فى الدفاع عن البطل الأولمبي ومكتسبات الشعب المصرى فالاتحاد المصرى لرفع الاثقال يعتز بأبطاله ويحافظ على حقوقهم وسوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق اللاعب وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن حق اللاعب والدولة امام كافة الهيئات الرياضية الدولية".

وأتم الاتحاد بيانه: "قرر مجلس ادارة الاتحاد المصرى لرفع الأثقال باجتماعه الطارئ اليوم إحالة الموضوع الى اللجنة الدائمة لمتابعة الموقف الفني والقانوني لقضايا المنشطات المشكلة من قبل الاتحاد المتابعة كافة الإجراءات المطلوبة حيال هذا الموضوع".