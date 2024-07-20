لجنة من وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في ملابسات حادث لاعب الكانوي والكياك

ياسر رشاد - القاهرة - أوفدت وزارة الشباب و الرياضه لجنه إلى مقر نادي الكهرباء الرياضي فور تلقي إخطارا بوقوع حادث انقلاب مركب للاعب الكانوي والكياك بالنادي واختفاء اللاعب للتحقيق و معرفة كافة الملابسات و المستجدات عن الحادث.

وكشف الاتحاد المصري للكانوي والكياك في بيان رسمي عن تواصله المستمر مع وزارة الشباب و الرياضه و الجهات المختصة لكشف ملابسات حادث إنقلاب أحد لاعبي الكانوي بنادي الكهرباء أثناء التدريب اليوم بنهر النيل.

وأوضح البيان ان الاتحاد تلقى اخطارا من سامح عبد العزيز نائب المدير التنفيذي لنادى الكهرباء الرياضي عن وقوع حادث انقلاب قارب كانوى باللاعب محمد عمرو مصطفى لاعب نادى الكهرباء الرياضي أثناء التدريب بالنادى وتحت اشراف الجهاز الفني بالنادي أمام النادي الكائن بشارع ابو الفدا بالزمالك مما ترتب عليه فقد اللاعب المذكور الى الآن وتم العثور على القارب والمجداف.

واكد البيان انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وجارى البحث عن اللاعب من قبل السلطات المختصة، علما بان الاتحاد يقوم بشكل دوري بالتعميم على جميع الهيئات التابعه له بكافة الأكواد الخاصة بالاجراءات الطبية والأمن والسلامة الخاصة بالتدريبات والمنافسات وسلامة اللاعبين على ان يتم تطبيق تلك الاكواد بشكل مشدد تحت اشراف الهيئة وعلى مسئوليتها .

ومن المنتظر ان يصدر الاتحاد بيانا اخر حول كافة التطورات والمستجدات .