ياو أنور يقود البنك الأهلى أمام الإتحاد السكندرى فى الدورى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة الإتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ومن المقرر انطلاق مباراة البنك الأهلي أمام الاتحاد السكندري في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

تشكيل البنك الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى: أحمد صبحى.

خط الدفاع: عاصم صلاح، أمير مدحت، محمد عبد الغنى، اسحاق يعقوبو، محمد بسيونى.

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد النادرى، محمد هلال.

خط الهجوم: كريم بامبو، ياو أنور.

بينما جاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

حسن شاهين، محمود الجزار، محمود قاعود، محمود سيد، احمد ربيع، احمد مدبولى، موسى فراوى، ابراهيم حسن، جريندو.