الاتحاد السكندرى يعلن تشكيله امام البنك الاهلى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن "أحمد ساري" المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره فريق البنك الأهلي بالجوله 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والمقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء بإستاد القاهرة.

وجاء التشكيل على النحو التالي حارس المرمى:

المهدي سليمان خط الدفاع: شريف رضا . سيف تقا. شبانه. كريم الديب وخط الوسط مورو ساليفو. خالد الغندور . فرانك الآن . عمر الوحش وخط الهجوم: أحمد ميسي . مابولولو

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو خليل. عبدالغني. هشام صلاح. فوزي الحناوي. ناصر ناصر. ايو سليمة. أحمد فهد. بواتينج . سطوحي

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة، حيث لعب زعيم الثغر 30 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 11 مباراة، بينما تلقى الفريق الخسارة في 10 مباريات.