أسامة غُنيم: رمضان صبحي لن يصل لحالة أحمد رفعت

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أسامة غُنيم، الرئيس التنفيذي السابق للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، على حالة رمضان صبحي بعدما تعرض للإيقاف لفترة طويلة ومن ثم ثبت عدم تعاطيه للمواد المنشطة.

وأكد غُنيم في تصريحات خاصة لجريدة "الخليج 365"، أن رمضان صبحي لن يصل لما وصل إليه أحمد رفعت، والذي تعرض لضغط نفسي عنيف أدي إلى وفاته بعد وقوعه المفاجئ خلال مباراة مدرن فيوتشر والاتحاد السكندري بالدوري العام المصري.

وأوضح أنه دائم التواصل مع اللاعب ولم يتأثر من الإيقاف، حيث أنه كان واثق من براءته وصحة موقفه.

وتحدث غُنيم، حيث قال: "رمضان لم يتأثر من الإيقاف، بالعكس اللاعب كان لديه يقين وثقة من أنه برئ وسيعود مجددًا للملاعب".

وتابع: "لابد من عدم المقارنة ما بين رمضان صبحي وأحمد رفعت، فأنا دائم التواصل مع لاعب بيراميدز وهو في حالة نفسية جيدة للغاية".

الجدير بالذكر أن أسامة غُنيم طالب في تصريحات خاصة نقلتها جريدة “الخليج 365”، بضرورة محاسبة المتسبب في إيقاف رمضان صبحي، مشددًا على أنه لن يسمح بهذا الأمر لو كان متواجد على رأس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.