مرعى : رفضت ضم ايهاب امين لسة الاتحاد اثناء تدريبى لزعيم الثغر

ياسر رشاد - القاهرة -

كشف الكابتن " أحمد مرعي" المدير الفني السابق لفريق السلة الزمالك والاتحاد السكندري، سبب رفضه ضم "إيهاب أمين" لاعب الأهلي الحالي، ضمن صفوف الاتحاد السكندري بعد عودته من دوري الجامعات الأمريكي.

وقال مرعي في تصريحات صحفية:

لما جه من أمريكا حصل لقاء مع الاستاذ "محمد مصيلحي" رئيس نادي الاتحاد و"ايهاب أمين" ومعايا، وطلب إيهاب وقتها مقابل مادي يتخطى سقف العقود، ورفضت هذا الأمر بشكل عام من أجل مصلحة الفريق.

وتابع مدرب سلة الاتحاد الأسبق:

عرضت عليه ممكن نديك عقد أعلى لاعب في الفريق، وبعد موسم ممكن نغير العقد ونرفع الفلوس، ولكن اللاعب رفض أيضا هذا العرض.

وأردف مرعي، قولت لإيهاب أمين أنت مين عشان تتشرط محدش يعرفك، وكان عاوز يلعب فعلا في الاتحاد خاصة أنه لاعب سكندري وأسرته من الإسكندرية، فكانت كل الظروف تؤهل أنه يلعب في الاتحاد، ولكن الاختلاف كان على المقابل المادي.

واختتم "أحمد مرعي" المدير الفني السابق لفريق السلة الزمالك والاتحاد السكندري، لم أندم على قراري برفض تواجد "إيهاب أمين" ان ذلك الوقت، في إطار حفاظي على أوضة اللبس، ولكن إيهاب تطور بشكل كبير عن زي قبل وأصبح لاعب مهم لفريقه ومنتخب مصر.