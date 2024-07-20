ختام ناجح للبطولة الأفريقية لناشئى وناشئات التنس.. ذهبية وفضية للفراعنة الواعدين

ياسر رشاد - القاهرة - اسدل الستار بنجاح على فعاليات البطولة الأفريقية لناشئى وناشئات التنس تحت 16 عاما والتى نظمها اتحاد التنس برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى على ملاعب نادى جراند بلازا بمدينة السادس من اكتوبر بمشاركة 7 دول والمؤهلة الى كأس العالم لنفس المرحلة.

واشادت الوفود المشاركة بالتنظيم والملاعب والإقامة موجهين الشكر الى الاتحاد المصرى للتنس على حسن الاستقبال والضيافة طوال ايام البطولة.

وشهد حفل الختام بحضور كل من السكرتير العام للاتحاد المهندس وليد سامى ومدير البطولة مروى عبد الرحمن والحكم العام للبطولة وائل عباس طابور عرض المنتخبات المشاركة ومراسم تسليم الجوائز للفائزين فى المنافسات.

وحقق فراعنة التنس الواعدين المركز الاول والميدالية الذهبية وبطاقة التأهل إلى كأس العالم للناشئات وضم الفريق كل من جودى طويلة وفرح اسعد وسارة سعد تحت قيادة المدرب مينا البرت ومدرب اللياقة البدنية مؤمن البدرى.

بينما حقق المركز الثانى والميدالية الفضية وبطاقة التأهل أيضا إلى كأس العالم منتخب للناشئين المكون من اياد عزت وسيف سميح ومروان ايهاب وتحت قيادة المدرب عماد شكرى ومدرب اللياقة البدنية مؤمن البدرى.

فيما فاز منتخب جنوب افريقيا بالمركز الاول والميدالية الذهبية للناشئين وبطاقة التأهل إلى كأس العالم وجاء منتخب المغرب ثالثا محققا الميدالية البرونزية.

وجاء منتخب ناشئات جنوب افريقيا ثانيا والميدالية الفضية وتلاه ثالثا منتخب تونس وحصد الميدالية البرونزية.