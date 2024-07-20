أزمة عدلان.. القصة كاملة

ياسر رشاد - القاهرة - سادت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بشأن لاعب طلائع الجيش لكرة اليد محمد عدلان مواليد 2006، بعدما أتم النادي الأهلي اتفاقه من أجل ضمه خلال الأيام السابقة.

وكان عدلان قد ظهر في فيديو خلال الفترة الماضية يطالب خلالها بعدم رغبته في الانتقال للأهلي ويريد الانضمام للزمالك.

القصة الكاملة لأزمة محمد عدلان

كشفت تقارير صحفية أن الأهلي أتم اتفاقه مع إدارة طلائع الجيش من أجل الحصول على خدمات اللاعب وضمه من خلال الحصول على الاستغناء الخاص به ورفعه من "السيستم" الخاص باتحاد كرة اليد المصري.

وأشارت إلى أنه يتبقى بعد الحصول على استغناء اللاعب توقيع عدلان على عقود انتقاله للقلعة الحمراء.

وأوضحت التقارير أن اللاعب أبلغ إدارة النادي الأهلي بأنه سيحضر بعد غدًا الإثنين للتوقيع على العقود، لكنه ينتظر والده ليحضر معه.

فيما شددت التقارير على أن الأهلي يحاول التواصل مع والد محمد عدلان لكنه أغلق هاتفه خلال الفترة الأخيرة، كما أن الوضع القانوني أصبح معقد للغاية في انتقال اللاعب للأحمر.

في سياق متصل، تنتشر صورة لتوقيع عدلان على أحد عقود انتقاله للزمالك، مما يجعل هناك أزمة كبيرة منتظرة خلال الفترة المقبلة بين القطبين سيكون بطلها لاعب طلائع الجيش.