تفاصيل عرض الاهلي لضم بن رمضان

كشفت تقارير صحفية تونسية عن تفاصيل العرض الرسمي الذي تقدم به النادي الأهلي للحصول على خدمات التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروش المجري.

ويسعى النادي الاهلي لتدعيم صفوفه بعدة لاعبين خلال الميركاتو الصيفي، حيث أعلن عن التعاقد مع يوسف أيمن، لاعب الدحيل والمنتخب القطري، لمدة عام على سبيل الإعارة.

ويرتبط بن رمضان مع نادي فيرنكفاروش المجري بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026.

وذكر موقع «نسمة سبور» التونسي، أن النادي الاهلي، قدم عرضًا رسميًا لنظيره فرينكفاروش بقيمة 2 مليون دولار، للحصول على خدمات نجم وسط منتخب تونس.

وأشارت إلى أن مسئولي القلعة الحمراء يسعون لحسم الصفقة مبكرًا نظرًا لما يمتلكه النجم التونسي من خبرات دولية كبيرة مع منتخب تونس.

وأوضحت، إدارة القلعة الحمراء تنتظر رد النادي المجري على العرض المقدم، وسط توقعات من رفض العرض بسبب رغبتهم في عدم التخلي عن خدمات الدولي التونسي بأقل من 3 ملايين دولار.

ورحل الجزائري أحمد قندوسي عن صفوف الاهلي إلى نادي الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فيما من المنتظر إعلان رحيل المالي إليو ديانج إلى نادي الخلود السعودي.