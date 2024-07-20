تين هاج يتحدث عن خلافه مع سانشو وصفقة مانشستر يونايتد المحتملة

تحدث الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن خلافه مع الإنجليزي جادون سانشو جناح الفريق الكروي الأول.

وعاد سانشو إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعد نهاية إعارته.

وقال تين هاج في تصريحات لقناة ناديه: “تحدثنا سويا عن الخلافات الماضية التي وقعت بيننا، وتم الاتفاق على إنهاء ما حدث، والمضي قدمًا لاستمرار العمل”.

وغادر سانشو نادي مانشستر يونايتد الموسم الماضي، بعدما وقع خلاف بينه وبين المدير الفني تين هاج، الذي طالب اللاعب بالاعتذار ولكن اللاعب رفض الأمر نهائيا.

وعن التعاقد مع ماتياس دي ليخت أوضح تين هاج: “قبل عامين أردت التعاقد مع اللاعب ولكنه كان قريب من بايرن ميونخ”.

وواصل: “سبب التعاقد مع أنتوني هو عندما واجه جرينوود مشاكل، كان لا بد من القيام بشيء ما، وكان لا بد من التعاقد مع لاعب ما”.

واختتم: “اسم دي ليخت لم يأتي مني، بل نادي مانشستر يونايتد هو من أراد الصفقة، ويجب أن ننتظر لنرى ما إذا كان سيأتي أم لا؟”.