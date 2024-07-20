نادٍ بالدوري المصري يعلن مساندته لـ بيراميدز ضد الاهلي في بيان رسمي

أعلن نادي لاڤيينا الناشط في دوري المحترفين عن مساندته لنظيره بيراميدز ضد الاهلي في المباراة القادمة ببطولة الدوري المصري.

ويستعد فريق بيراميدز لملاقاة نظيره الاهلي يوم الاثنين المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، وذلك ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة دوري نايل.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ31 من دوري نايل.

وكتب نادي لافيينا عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: “يعلن نادي لاڤيينا عن دعمه الكامل لنظيره بيراميدز في مباراته القادمة أمام النادي الاهلي”.

وتابع: “يأتي هذا الدعم من خلال حشد وتشجيع جميع قطاعات نادي لاڤيينا من براعم للناشئين وأولياء الأمور، بهدف ترسيخ وتعزيز العلاقة القوية والمتميزة بين نادي لاڤيينا ونادي بيراميدز”.

وواصل: “تعكس هذه العلاقة الوثيقة التاريخ المشترك بين الناديين، حيث أن مؤسس الناديين هو السيد محمود الأسيوطي، الذي أسس نادي الأسيوطي قبل أن يتحول إلى نادي بيراميدز بعد عملية الاستحواذ عليه، ليصبح أول استثمار أجنبي في كرة القدم المصرية”.

وأكمل: “تسهم هذه الروح التعاونية والتاريخ المشترك في تعزيز الشراكة بين الناديين وتوسيع قاعدة دعمهما».

واسترسل: «يؤكد نادي لاڤيينا احترامه الكامل للنادي الاهلي وجماهيره العريقة»، مشددًا على أن هذا الدعم لنادي بيراميدز ينطلق من جذور النادي وارتباطه الوثيق بمؤسس نادي لاڤيينا”.

واختتم: «كما يتمنى نادي لاڤيينا لنادي بيراميدز تحقيق أول بطولة في تاريخه وكتابة فصل جديد في سجله الرياضي».