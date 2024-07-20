تغييرات في تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة بيراميدز بـ الدوري المصري

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي على تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز، والمقرر إقامتها في الدوري المصري.

ويستعد فريق الاهلي لملاقاة نظيره بيراميدز يوم الاثنين المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، وذلك ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة دوري نايل.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ31 من دوري نايل.

تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة بيراميدز في الدوري

استقر كولر على استبعاد مصطفى شوبير حارس المرمى، وعودة محمد الشناوي لحراسة المارد الأحمر.

كما استقر المدير الفني على الدفع بـ محمد عبد المنعم في خط الدفاع بجانب رامي ربيعة، على حساب ياسر إبراهيم.

كما استقر كولر على عودة كريم فؤاد للتشكيل الأساسي لفريق الاهلي في مركز الظهير الأيسر، بدلا من عمر كمال عبد الواحد، بجانب الثنائي إمام عاشور وأكرم توفيق في خط الوسط، على حساب أليو ديانج وكريم نيدفيد.

وسيدفع المدرب السويسري بالثنائي حسين الشحات ووسام أبو علي في الهجوم، على حساب رضا سليم ومحمود كهربا، بجانب الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وجاء تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة بيراميدز كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد.

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، وسام أبو علي.

وكانت المباراة الماضية بين الاهلي وبيراميدز المؤجلة من الدور الأول قد انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، جمعها من 28 مباراة، بينما يتواجد الاهلي في الوصافة بـ63 نقطة من 25 مواجهة.