"الزمالك رغبتي الأولى والأخيرة".. ماذا قال محمد عدلان بعد إعلان الأهلي ضمه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي يوم 17 يوليو 2024، التعاقد مع محمد عدلان لاعب فريق طلائع الجيش لكرة اليد مواليد 2006.

وخرج اليوم السبت 20 يوليو، محمد عدلان ليثير الجدل بمقطع فيديو يعترف فيه بأن رغبته الأولى هي الانتقال للزمالك وليس الأهلي.

وقال عدلان في مقطع الفيديو: "أنا محمد عدلان لاعب طلائع الجيش، ورغبتي الأولى والأخيرة هي اللعب لنادي الزمالك، وهذا حلم بالنسبة لي، ولي الشرف أن أكون في نادي الزمالك".

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