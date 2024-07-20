للمرة الـ8 على التوالي.. طلائع الجيش يحقق نتيجة سلبية أمام فاركو في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة طلائع الجيش وفاركو التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل السلبي مباراة طلائع الجيش وفاركو التي أقيمت على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وبهذا التعادل رفع طلائع الجيش رصيده إلى 36 نقطة في المركز الـ11 بالدوري الممتاز، بينما احتل فاركو المركز 15 برصيد 30 نقطة.

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