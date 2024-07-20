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إنتر ميامي يعلن تكريم ليونيل ميسي بعد التتويج بكوبا أمريكا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، تكريم النجم الأرجنتيني ليونيل ، بعدم تتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2024 رفقة المنتخب الأرجنتيني، ووصوله للقب رقم 45 في تاريخه.

وكان المنتخب الأرجنتيني، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة نهائي كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد الفوز على منتخب كولومبيا في المباراة النهائية، بنتيجة هدف دون مقابل.

وشهدت المباراة النهائية تبديل خروج ليونيل ميسي في الدقيقة 66 من عمر المباراة، بعدما تعرض للإصابة.

وسيكون هذا التكريم خلال مباراة إنتر ميامي أمام نظيره شيكاغو فايرز في الدوري الأمريكي، المقرر إقامتها صباح يوم غد الأحد، في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحاً.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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