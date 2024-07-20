نادي لاقيينا يعلن دعمه الكامل لبيراميدز في مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي لافيينا الذي ينشط في دوري المحترفين المصري، دعمه الكامل لنادي بيراميدز في مباراته المقبلة أمام النادي الأهلي بالدوري الممتاز.

وجاء بيان لافيينا كالتالي: "يأتي هذا الدعم من خلال حشد وتشجيع جميع قطاعات نادي لاڤيينا من براعم للناشئين وأولياء الأمور، بهدف ترسيخ وتعزيز العلاقة القوية والمتميزة بين نادي لاڤيينا ونادي بيراميدز".

وأضاف: "تعكس هذه العلاقة الوثيقة التاريخ المشترك بين الناديين، حيث أن مؤسس الناديين هو محمود الأسيوطي، الذي قام بتأسيس نادي الأسيوطي قبل أن يتحول إلى نادي بيراميدز بعد عملية الاستحواذ عليه، ليصبح أول استثمار أجنبي في كرة القدم المصرية، وتسهم هذه الروح التعاونية والتاريخ المشترك في تعزيز الشراكة بين الناديين وتوسيع قاعدة دعمهما".

وتابع: "يؤكد نادي لاڤيينا احترامه الكامل للنادي الأهلي وجماهيره العريقة، مشددًا على أن هذا الدعم لنادي بيراميدز ينطلق من جذور النادي وارتباطه الوثيق بمؤسس نادي لاڤيينا".

وأتم لافيينا في بيانه: "كما يتمنى نادي لاڤيينا لنادي بيراميدز تحقيق أول بطولة في تاريخه وكتابة فصل جديد في سجله الرياضي، وسوف يحضر محمود الأسيوطي ونجله سيف الأسيوطي المباراة من المقصورة الرئيسية".

الجدير بالذكر أن الأهلي يواجه نظيره بيراميدز يوم الإثنين المقبل، ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

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