"تخلف عن الحضور".. مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل أزمة محمد عدلان والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف مصدر لموقع "الخليج 365" حقيقة أزمة محمد عدلان لاعب شباب كرة اليد بطلائع الجيش والذي أنهي الأهلي إجراءات ضمه.

وكان خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي قد أعلن عن التعاقد مع اللاعب محمد عدلان لتدعيم شباب 2006 لكرة اليد.

وأكد العوضي أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع عدلان مواليد 2006 قادما من طلائع الجيش، استعدادًا للموسم الجديد، في ظل المنافسة على البطولات المحلية.

وأوضح المصدر أن الأهلي حصل على الإستغناء الخاص باللاعب، بجانب خطاب رفع اسمه من قائمة طلائع الجيش، بناء على موافقة منه ومن والده وبالتالي بات لاعبا في الأهلي.

وشدد المصدر أنه كان من المقرر حضور اللاعب ووالده من أجل التوقيع الرسمي للأهلي، ولكنهم تخلفا عن الحضور حتى الآن، ولا يمكنه التوقيع لأي نادي إلا مع موافقة الأهلي.

الجدير بالذكر أن اللاعب نشر مقطع فيديو يقول فيه بأن رغبته الأولى والأخيرة الانتقال للزمالك وليس الأهلي.

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