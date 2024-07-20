"إلى متى ستستمر التدخلات".. تعليق ناري من ميدو على أزمة انتقال محمد عدلان إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على أزمة لاعب طلائع الجيش لكرة اليد محمد عدلان، بعد إعلان الأخير رغبته في الإنتقال إلى نادي الزمالك.

وكان عدلان ظهر في فيديو اليوم السبت، أكد خلاله أن رغبته الأولى هى الانضمام إلى نادي الزمالك وليس الأهلي على الرغم من إعلان المارد الأحمر التعاقد مع اللاعب يوم 17 يوليو الحالي، لتدعيم فريق اليد مواليد 2006.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "x" تويتر سابقاً: "إلى متى ستستمر التدخلات في توجيه اللاعبين، لعدم الانضمام إلى الزمالك".

وأضاف: "الزمالك حصل على موافقة طلائع الجيش للتفاوض مع محمد عدلان، المدافع الأيمن لفريق كرة اليد، وبالفعل تم توقيع العقود مع اللاعب، ووقع على رغبة الانضمام إلى الزمالك، ووالده وقع على العقود لأن اللاعب كان قاصر وقتها وبصم على العقد، ثم تليفون من مسئولي طلائع الجيش، أحنا أسفين الولد اتباع للأهلي".

وتابع: "الموقف ده اتكرر في كل الألعاب في السنوات الماضية مع أندية مختلفة وفي ألعاب مختلفة، ما يحدث في مسألة توجيه اللاعبين للعب للأهلي أصبح مستحيل السكوت عليه".

واختتم ميدو: "عموماً الولد لن يلعب إلا للزمالك إن شاء الله".

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