شكرا لقرائتكم خبر عن أيسل نديم لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الزمالك تمتثل للتحقيق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

حضرت أيسل نديم لاعبة الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى مقر النادى، اليوم السبت، للامتثال إلى التحقيق بعد تحويلها من قِبَل مجلس الإدارة للشؤون القانونية بالنادي.

ومن المقرر أن تشارك اللاعبة فى تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة بعد إثبات حسن نيتها تجاه القلعة البيضاء.

جاء ذلك لما بدر من اللاعبة بالتصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التليفزيونية دون الحصول على إذن من إدارة النادي، وعدم الالتزام بسياسة النادي، فيما يخص الظهور الإعلامي واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب غيابها عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الأخيرة دون إذن أو عذر، في الوقت الذي ترتبط فيه اللاعبة بعقد ممتد مع النادي لمدة موسمين.

ويؤكد مجلس الإدارة أهمية احترام الجميع للنظام المتبع داخل منظومة نادي الزمالك في جميع الفرق الرياضية.