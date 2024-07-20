شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل سيراميكا أمام بلدية المحلة بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة بلدية المحلة ضمن مباريات الجولة الـ31 الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: محمد فايز - احمد بيكهام -رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد توني - احمد القندوسي - احمد بلحاج - صديق ايجولا

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

إسلام ريشة - سعد سمير - خالد صبحي - محمد عادل - محمد إبراهيم - نور علاء - احمد ياسر ريان - احمد القرموطي - چون ايبوكا.