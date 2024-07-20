شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريقى الاتحاد السكندرى والبنك الأهلى بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" على استاد القاهرة الدولى بعد قليل.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: عاصم صلاح، أمير مدحت، محمد عبد الغنى، إسحاق يعقوبو، محمد بسيونى.

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد النادرى، محمد هلال.

خط الهجوم: كريم بامبو، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: حسن شاهين، محمود الجزار، محمود قاعود، محمود سيد، أحمد ربيع، أحمد مدبولى، موسى فراوى، إبراهيم حسن، جريندو.

بينما حاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة أحمد سارى يضم كل من :

حراسة المرمى: المهدى سليمان.

خط الدفاع: سيف تقا، محمود شبانة، شريف رضا، كريم الديب.

خط الوسط: خالد الغندور، عمر الوحش، أحمد عادل "ميسى"، مورو سليفو.

الهجوم: مابولولو، فرانك الان.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز البنك الأهلي في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 15 مواجهة آخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 44.

بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز زعيم الثغر في 9 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 آخرين، وسجل لاعبو الاتحاد 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 39.