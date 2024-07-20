اتحاد الكرة يكشف تفاصيل واقعة النصب على كاظمة الكويتي في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن اتحاد الكرة المصري أن الوكيل الذى نظم مباراة الأزمة بين كاظمة الكويتى وتليفونات بنى سويف ليس معتمداً فى سجلات الاتحاد، بعدما تم الاستعلام عنه وعن شركة التسويق التى يمتلكها.

وأوضح اتحاد الكرة، في بيان، أن المباراة أدارها طاقم تحكيم متقاعد غير تابع للجنة الحكام، لذا تم التأكيد على عدم السماح لأى فرق خارجية بإقامة مباريات فى مصر إلا بإذن مسبق تفاديا لحدوث مثل هذه المواقف.

ويهيب الاتحاد المصري بكافه الاتحادات والأنديه الخارجيه التنسيق المسبق مع الاتحادالمصري لكره القدم عند اقامة أي معسكرات تدريبية أو مباريات ودية داخل جمهورية مصر العربية وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم مع التأكيد على أنه لن يسمح بإقامة أي مباريات ودية لكافة الفرق الخارجية دون الحصول على إذن مسبق من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم..

تسببت مباراة ودية أعلن نادي كاظمة الكويتي أنه خاضها في مصر أمام تليفونات بني سويف، في حالة من الجدل الشديد على منصات التواصل الاجتماعي.

القصة بدأت عندما أعلن نادي كاظمة عبر موقعه، الخميس، خوضه مباراة ودية خلال معسكره التدريبي في مصر استعدادا للموسم الجديد، مشيرا إلى أنه فاز خلالها على تليفونات بني سويف 7-1.

لكن المفاجأة أن نادي تليفونات بني سويف نفى عبر صفحته على موقع "فيسبوك" خوض أي مباريات ودية، مؤكدا عدم صحة الأخبار التي تتحدث عن إقامة لقاء للفريق مع نظيره الكويتي.

وقال بني سويف عبر حسابه: "الأخبار التي تداولت عن إقامة مباراة ودية مع نادي الكاظمه الكويتي غير صحيحة. النادي لم يلعب أي مباراة ودية في الفترة الحالية، والجهة الراعية أكدت عدم وجود أي مباريات ودية مرتبة في هذا الوقت".

وحذر النادي المصري من التعامل مع وكيل لاعبين يدعى "سيد رياض"، مؤكدا أنه انتحل صفة ممثل النادي ونظم مباراة ودية مع كاظمة الكويتي، ونشر النادي صورة لهذا الشخص التقطت خلال إقامة المباراة محل الجدل.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا بشأن أزمة المباراة الودية التي تمت بين نادي كاظمة الكويتي ونادي تليفونات بني سويف، فى إطار معسكره التدريبي داخل مصر، والذي تنظمه إحدى الشركات الخاصة.

وجاء نص البيان كالتالى: تابع الاتحاد المصري عن كثب ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من

أخبار متعلقة بالمباراة الودية التي تمت بين نادي كاظمة الكويتي ونادي تليفونات بني سويف في إطار معسكره التدريبي داخل مصر والذي تنظمه احدى الشركات الخاصة و في ضوء البيان الذي أصدره نادي كاظمة الكويتي حيال هذا الامر يوضح الاتحاد المصري انه على الرغم من عدم التنسيق المسبق بين الجانب الكويتي و الاتحاد المصري لكره القدم إلا ان الاتحاد المصري سيقوم بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الكويتي لكره القدم لكشف كافة الملابسات المتعلقة بهذا الموضوع واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها ..

ويهيب الاتحاد المصري بكافه الاتحادات والأنديه الخارجيه التنسيق المسبق مع الاتحادالمصري لكره القدم عند اقامة أي معسكرات تدريبية أو مباريات ودية داخل جمهورية مصر العربية وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم مع التأكيد على أنه لن يسمح بإقامة أي مباريات ودية لكافة الفرق الخارجية دون الحصول على إذن مسبق من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم..