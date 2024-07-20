11 رامٍ ورامية يمثلون مصر في أولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد أبطال منتخب مصر للرماية، للسفر خلال الأيام المقبلة إلى عاصمة النور باريس للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

ويمثل الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني، 11 رامٍ ورامية في دورة الألعاب الأولمبية بمختلف منافسات رياضة الرماية، المسدس والبندقية ضغط هواء والاسكيت، حيث تعتبر الرماية من أكبر البعثات التي تحمل راية مصر في باريس.

وتضم بعثة منتخب مصر للرماية كلًا من: أميرة أبو شقة (سكيت)، ماجي عشماوي (حفرة)، عمر هشام (سكيت)، محمد حمدي (ضغط هواء)، إبراهيم كُرِّيم(٣ أوضاع)، ريماس خليل (ضغط هواء)، مي مجدي (ضغط هواء)، عمر أكيد (مسدس سريع)، هالة الجوهرى (ضغط هواء)، نور عباس (مسدس ٢٥م سيدات)، عزمي محيلبة(سكيت).

والتقط نجوم منتخب الرماية صورًا جماعية تذكارية بالملابس الرسمية لبعثة مصر في أولمبياد باريس ٢٠٢٤، بحضور اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، والاستاذ عماد عليش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية ، والكابتن زكي عبد الله، المدير الفني لمنتخب المسدس رصاص، والكابتن أمجد حسين المدير الفني لمنتخب البندقية(ضغط هواء/رصاص)، والكابتن أحمد سيف الدين المدير الفني لمنتخب المسدس ضغط هواء، بيرولوجي بيسكو المدير الفني لمنتخب السكيت.

وفي ظل المستوى العالي والألقاب القارية التي حققها أبطال الرماية، تحمل البعثة طموحات كبرى برفع راية مصر في المحفل العالمي وتحقيق أول ميدالية مصرية في رياضة الرماية عبر تاريخ الألعاب الأولمبية.