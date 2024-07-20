كيفية تسجيل اللاعبين فى محاضرة لمنطقة الطائرة بالإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - أقامت منطقة الاسكندرية لكرة الطائرة لاول مرة بمنطقة الاسكندرية محاضرة تعريفية لاداريين النوادي لكيفية التسجيل لموسم 2024/2025

طبقًا لتعليمات الاتحاد المصري

وقام بشرح اجراءات التسجيل الحكم الدولي والقائم باعمال المدير التنفيذي كابتن حسام احمد تحت اشراف مقرر اللجنة العليا للمسابقات كابتن ناصر حمدي.

وكانت منطقة الاسكندرية لكرة الطائرة قد أقامت الاختبار النظري في ختام دراسة المدربين الأساسية والمتقدمة بحضور ك/ احمد زكريا رئيس لجنة المدربين بالاتحاد المصري ، م/ هشام رضوان رئيس منطقة الإسكندرية ، ك/ عبد العزيز يوسف رئيس لجنة المدربين بالمنطقة ، ك/عبد المنعم الرحماني رئيس لجنة المسابقات بالمنطقة ، ك/ حسام احمد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمنطقة ، د/سمير ابو شادي ، ك/ احمد عدلي ، ك/ نادية رشوان ، ك/ جمال صبري رئيس جهاز نادي الاتحاد السكندري ،ك/نادية ساري.