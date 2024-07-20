أساطير أوليمبية (3) : جيسي أوينز (الولايات المتحدة الامريكية)

ياسر رشاد - القاهرة - يظل حلم التتويج بميدالية أوليمبية سواء ذهبية او فضية او برونزية هو حلم اي رياضي على مستوى العالم وربما يكون الحلم الأكبر هو الحصول على عدة ميداليات اوليمبية ليحفر الرياضي اسمه في سجلات التاريخ الرياضي .

وعبر تاريخ الألعاب الأولمبية الطويل بدءا من الدورة الاوليمبية في اثينا عام 1896 الى الالعاب الاوليمبية في طوكيو 2020 برزت العديد من الاسماء التي تعد هي أساطير الرياضة عبر التاريخ لبصمتها التي لا تنسى في تاريخ اهم حدث رياضي على مستوى العالم دون منازع وهم النجوم الذين استطاعوا كسر كل الحواجز و تحطيم كل الصعوبات لتحقيق نتائج غير مسبوقة وحصد عدد من الميداليات الاوليمبية التي خلدتهم في التاريخ الاوليمبي .

جيسي أوينز ( الولايات المتحدة الامريكية )

قبل العاب برلين الأوليمبية عام 1936 كانت المانيا مستضيفة الالعاب تعاني تحت الحكم النازي بقيادة الديكتاتور أودلف هتلر الذي رفع الشعارات العنصرية التي تتحدث عن تفوف الجنس الآري الالماني الا ان الاقدار شاءت ان تسقط تلك الشعارات تحت مسمع ومرأي من هتلر نفسه و في قلب العاصمة الالمانية برلين و في الملعب الاوليمبي الذي أنشىء خصيصا لاستضافة الالعاب الاوليمبية .

قبل عام من انطلاق العاب برلين الاوليمبية حفر نجم العاب القوى الامريكي في ذلك التوقيت جيسي أوينز اسمه في تاريخ العاب القوى العالمية عندما نجح في تحطيم خمسة ارقام قياسية عالمية في يوم واحد بل وخلال 45 دقيقة فقط ويوم هو 25 مايو 1935 حيث نجح العداء الامريكي والذي كان متخصا في سباقات المسافات القصيرة والوثب الطويل في تحطيم ارقام 100 متر و 200 متر و 110 متر حواجز و 200 متر حواجز الى جانب الوثب الطويل حيث سجل في مسابقة الوثب الطويل 8.13 متر وهو الرقم الذي ظل صامدا لاكثر من 25 عاما فيما اطلق عليه اهم 45 دقيقة في تاريخ الرياضة .

عام 1936 دخل جيسي اوينز الالعاب الاوليمبية وهو مؤهل لحصد الميداليات الذهبية وبالفعل اصبح اول رياضي في التاريخ يحقق اربعة ميداليات ذهبية اوليمبية في دورة واحدة حيث احرز الميدالية الذهبية لسباقي 100 متر عدو و 200 متر عدو و مسابقة الوثب الطويل واخيرا الفوز مع زملائه بالميدالية الذهبية لسباق 4 * 100 متر تتابع ليحقق الميداليات الذهبية الاربع التاريخية ويرفض ادولف هتلر تحيته عند استلامه الميداليات الذهبية تأكيدا على عنصريته البغيضة .

ظلت الميداليات الاربع الذهبية في دورة واحدة حلما لاي رياضي في رياضة العاب القوى حتى جاء النجم الامريكي كارل لويس وفي نفس التخصص وحقق اربعة ميداليات ذهبية في العاب لوس أنجلوس 1984 .