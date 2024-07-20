سيد عيسى السكة الحديد سيكون منافس قوي الموسم المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور سيد عيسى رئيس قطاع كرة القدم بنادي السكة الحديد أن الفريق سوف يظهر بشكل متميز خلال الموسم المقبل من خلال إستراتيجية تم وضعها بتكليف من الفريق كامل الوزير وزير النقل خاصة أن نادي السكة الحديد يعد من الأندية الشعبية.

وأضاف عيسى أن إدارة النادي نجحت في جلب رعاة للفريق حتى يستطيع الفريق تلبية كافة متطلباته خلال الموسم الكروي المقبل ويستطيع العودة لدوري الأضواء والشهرة، وأوضح أن الأندية الشعبية من المفترض أن تسعى لجلب رعاة حتى تعود مرة أخرى للدوري الممتاز.

وأوضح أن الإهتمام بقطاع الناشئين ضمن أجندة أولويات مجلس الإدارة حتى يعود النادي لسابق عهده وذلك من خلال إختيار أجهزة فنية على قدر كبير من الكفاءة والقدرة على قيادة الفرق المختلفة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني لنادي السكة الحديد بقيادة الكابتن رضا شحاته