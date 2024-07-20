ميدو يعلق على أزمة عدلان: "إلى متى ستستمر التدخلات"

ياسر رشاد - القاهرة - علق لاعب الزمالك السابق والإعلامي الحالي أحمد حسام ميدو، على أزمة محمد عدلان، والذي ظهر في فيديو يعلن من خلاله رغبته في اللعب للفارس الأبيض.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن ضم عدلان منذ عدة أيام، قبل أن يظهر اللاعب في الفيديو ويؤكد على رغبته في اللعب للزمالك.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إلى متى ستستمر التدخلات في توجيه اللاعبين لعدم الانضمام إلى الزمالك".

وأضاف: "الزمالك حصل على موافقة طلائع الجيش للتفاوض مع محمد عدلان المدافع الأيمن لفريق كرة اليد وبالفعل تم توقيع العقود مع اللاعب ووقع على رغبة الانضمام للزمالك ووالده وقع على العقود، لأن اللاعب كان قاصر وقتها وبصم على العقد، (ثم هوبا إيه تليفون من مسؤولي طلائع الجيش إحنا اسفين الولد اتباع لـ الأهلي)".

وواصل: "هذا الموقف تكرر في كل الألعاب في السنوات الماضية مع أندية مختلفة وفي ألعاب مختلفة ما يحدث في مسألة توجيه اللاعبين للعب للأهلي أصبح مستحيل السكوت عليه، عمومًا الولد لن يلعب إلا للزمالك إن شاء الله".

واستمر: "نفس الموقف حدث منذ سنوات مع ثلاثي نادي الشرطة وقتها أحمد دويدار ومعروف يوسف وخالد قمر سنة ٢٠١٤ بعد أن وقعت مع اللاعبين ودفعت لهم مقدم العقود فوجئت بتليفون من مسؤولي الشرطة يفيدوني بأن الـ ٣ لاعبين تم بيعهم للأهلي، نزلت من بيتي روحت مكتب سيادة وزير الداخلية أنا وسيد متولي وتم الاتصال باللاعبين من مكتب سيادة الوزير لاستطلاع رأيهم عن رغبتهم في الانضمام لـ الأهلي أو الزمالك والحمد لله وقتها الـ ٣ لاعبين أمام مسؤولي الأهلي قالوا لن نلعب إلا للزمالك".

وأكمل: "تخيلوا نفس المواقف يتكرر بعد 10 سنوات ونفس المواقف بتحصل بقالها ٣٥ سنة منذ دخول الاحتراف مصر".

وأتم: "ايه اللي بيحصل ومين بيوجه اللاعيبه ماتروحش الزمالك الأشخاص بيتغيروا وللأسف التوجيهات واحدة، أولاد الزمالك مش هيسكتوا ولو حصل أي تدخلات تاني أو توجيه لاعبين، إن شاء الله حتى في لعبة البلياردو هنفضح الناس كلها ومش هنسكت، كفاية اللي بيحصل، استقيموا يرحمكم الله".