تعرف على آخر استعدادات الاهلى لمباراة بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر المدير الفنى، اليوم استعداداته لمباراة بيراميدز المقرر لها بعد غد الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي يوم الإثنين الموافق 22 من شهر يوليو الجاري ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء الإثنين القادم على ستاد الدفاع الجوي.

وتنقل مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم جلسة مع جهازه المعاون استعدادا لمواجهة بيراميدز القادمة المحدد لها بعد غد الإثنين.

وتأهل النادي الأهلي لدور الـ 16 بعد الفوز على نظيره الألومنيوم بهدف دور في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يتقابل الأهلي في دور الـ 16 ضمن منافسات بطولة كأس مصر مع نظيره فاركو.