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استمرار مشروع ألف فتاة بمركز شباب سموحة

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ياسر رشاد - القاهرة - استمرت  تدريبات  مشروع ألف فتاه .. ألف حلم بمركز شباب سموحه تحت رعايه الاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حيث نفذت الفعاليات تدريب مشروع " ألف فتاة ..ألف حلم" 
والذي تنفذه الادارة المركزيه للتنميه الرياضيه (الادارة العامه للقاعده الشعبيه) بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية 
ويهدف المشروع إلى تعليم كرة القدم لألف فتاة ضمن برنامج "تنمية المهارات الأساسية"، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة لتدريب مدربي كرة القدم.
ويعمل بالمشروع عدد ٢ مدربًا ومدربة،
ويتولى كل مدرب ومدربة تدريب ٢٥ فتاة على لعب كرة القدم وذلك بنادى سيدى بشر
ليصبح إجمالي المستفيدين من المشروع ألف فتاة على مستوى الجمهوريه  كما يتضمن البرنامج دورات لتعزيز الثقة بالنفس والتنظيم والعمل الجماعي تجدر الاشاره الى ان التدريبات تستمر على مدار ٩شهور
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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