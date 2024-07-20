"تيتو" أحمد خالد الجداف الاوليمبي بنادي المقاولون..احلام على الطريق

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة وتسافر البعثة المصرية المشاركه في اوليمبياد باريس الى مدينه النور حيث منافسات الدوره الاوليمبيه والتي تشارك فيها الرياضة المصرية بأكبر بعثه رياضيه في تاريخ مشاركتها الاوليمبيه (148 لاعب ولاعبة).

التجديف المصري لديه تواجد ملحوظ ومؤثر وفعال ان شاء الله في تمثيل الرياضة المصرية بجنوده. وقد تأهل الابطال: عبد الخالق البنا، ومحمد علاء قوطه، واحمد خالد الشهير ب"تيتو" أحد جدافي مصر الكبار والذي تأهل مع زميله محمد علاء قوطه عن افريقيا في مركب زوجي مزدوج المجداف خفيف الوزن.

وهو السباق الذي يحتكره البطلان منذ سنوات ويزاحما بقوة وشرف في البطولات العالمية و هما يشاركان للمره الاولى في ساحه الاوليمبياد.

ويستعرض نادي المقاولون العرب للتجديف تناول السيره الذاتيه لابطال مصر وجدافيها في الاوليمبياد بعد عبد الخالق البنا واللماح محمد علاء قوطه.

من هو تيتو؟

تيتو من مواليد ٢ فبراير ١٩٩٤، الجيزة، جداف بنادي اتحاد الشرطة.

قصته مع التجديف بدأت موسم ٢٠١١ بانضمامه لصفوف ناشئي نادي المقاولون.

والموسم الثاني انتقل لنادي الكهرباء والذي ظل يلعب له ثلاث مواسم من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٤ وخلال هذه السنوات حقق مع نادي الكهرباء بطولة الجمهورية في زوجي الناشئ وبطولة ٢٣ سنه.

موسم ٢٠١٥ عاد ادراجه الى شط المقاولون بقياده الكابتن اسماعيل طه، ويذكر تيتو ان هذه العودة كانت الانطلاقة الحقيقية لوجوده في التجديف المصري سواء في نادي المقاولون او المنتخبات المصريه وبدأ في حصد بطولات الفردي والزوجي مع نادي المقاولون.

موسم ٢٠١٦ انضم خالد لصفوف منتخب مصر ومن يومها وحتى الان لم يفارق صفوف المنتخب وقد حقق خلال هذا المشوار العديد من الميداليات المتنوعة.

ففي ٢٠١٦ حصد ذهبية البطولة العربية بتونس، والمركز السادس في دورة العاب البحر المتوسط ٢٠١٨، ثم ذهبيه افريقيا في تونس ٢٠١٩، ثم فضيه دوره الألعاب الأفريقية بالمغرب في نفس العام.

وشارك تيتو في اربع بطولات للعالم ٢٠١٩ بالنمسا، و ٢٠٢٠ بسويسرا، و ٢٠٢١ بالتشيك، واخيرًا ٢٠٢٣ في صربيا.

في مركب زوجي المجداف تواجد مع اصدقائه، وخلال هذا المشوار حدث تغيير لاكثر من ٨ جدافين في المركب مع الثبات على تيتو والذي يقول: أن مشاركاته في بطولات العالم لم يحقق خلالها احد المراكز المتقدمه لصعوبة المنافسه وشراسه المنافسين ولكن كونه يمثل افريقيا والعرب وسط هذه المعمعه شرف كبير.

وخلال خمس سنوات تواجد فيها خالد مع نادي المقاولون من موسم ٢٠١٦ حتى موسم ٢٠٢١ احتكر ذهب الفردي.

وموسم ٢٠٢٢ التحق بصفوف نادي الشرطة عقب تجنيده وحافظ على لقبه كبطل مصر في الفردي حتى الان.

وبالنسبة للتأهيل لاوليمبياد باريس فيذكر تيتو انه كان ضمن الجدافين المصريين الذين وصلوا للمرحلة النهائية في التاهل لبكين ٢٠٢٠ ولكن "ثانية" اضاعت عليه فرصة التأهل! لذا كان الاصرار قويًا في التأهل لباريس 2024 والتي يطمح خلال مشاركته فيها بالحصول على مركز متقدم ضمن العشره الاوائل بمشيئه الله هو وصديق عمره محمد علاء قوطه بالقيادة الفنية محمد طه وجهود مجلس إدارة اتحاد التجديف.

يذكر احمد خالد حصوله على المركز الحادي عشر على مستوى العالم في بطولة كاس العالم الاخيره بايطاليا ابريل ٢٠٢٤.