رضا شحاته: هدفنا صعود السكة الحديد للدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - قال رضا شحاته المدير الفني لنادي السكة الحديد أن تولى قيادة الفريق منذ أسبوع فقط قبل الإعلان الرسمي ولكن الهدف الذي يسعى إليه الجميع سواء الجهاز الفني أو الإدارة هو الصعود للدوري الممتاز وذلك من خلال تكوين فريق قوي قادر على المنافسة بقوة أمام فرق كبيرة بدوري المحترفين.

وأضاف شحاته أن إدارة النادي أعطته الضوء الأخضر بإختيار العناصر المؤهلة لتمثيل الفريق خاصة أن نادي السكة الحديد يمتلك تاريخ كبير ومشرف في كافة الألعاب وليس كرة القدم فقط.

موضحاً أنه سيكون هناك تفاهم بين الفريق الأول وقطاع الناشئين بإختيار اللاعبين المميزين طوال الموسم الكروي

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني بقيادة رضا شحاته إستعداداً لمنافسات دوري المحترفين