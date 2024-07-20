تدريبات عملية ونظرية بإتحاد الكرة بالاسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت منطقة الاسكندرية التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم فاعليات نظرية وعملية بعد ان تم فتح باب التقديم للحصول علي الرخصة " B " للمجموعة الثانية و نظرا للإقبال وتشجيعا لمدربي الإسكندرية، تقرر فتح باب التقديم للحصول علي الرخصة B ، "المجموعة الثانية، وذلك بعد اكتمال اعداد المجموعة الأولي ..

وكان قد توجه الراغبين للحصول على الرخصة التوجه لمقر فرع الإسكندرية بمحطة الرمل لتقديم الأوراق ودفع الرسوم ..

وبالنسبة لدبلومة التدريب الأفريقية للحصول علي الرخصة B قد شهد اليوم الثالث تدريب عملي "المجموعة الثانية" تحت عنوان :

" واجبات حارس المرمي " وقاده الكابتن ابراهيم البطل وذلك تحت إشراف الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة ..والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة ..والدكتور حسن ابو عبده المحاضر الرئيسي للدورة ..

و دبلومة التدريب الأفريقية للحصول علي الرخصة B شهد اليوم الثالث محاضرة نظرية "المجموعة الاولي" تحت عنوان :" سجلات المدربين " والقاها الدكتور حسن ابو عبده ..